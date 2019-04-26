حنا غريب: ثلث الدين العام كان هدر في الكهرباء

أشار أمين عام "الحزب الشيوعي" ​حنا غريب​، في حديث تلفزيوني، إلى أن كل خطط ​الكهرباء​ في السابق لم تصل إلى أي نتيجة، لافتاً إلى أن الكهرباء كان من المفترض أن تتأمن منذ إتفاق الطائف، محملاً المسؤولية عن الواقع الحالي إلى كل الحكومات المتعاقبة.

وفي حين أوضح غريب أن ثلث ​الدين العام​ هو هدر في الكهرباء، لفت إلى أن هذا القطاع هو أكبر نهب للمال العام.

وشدد غريب على أن الدولة اللبنانية دولة فاشلة، داعياً إلى بناء دولة وطنية مدنية، معتبراً أن النظام الطائفي هو منظومة ​الفساد​ الأكبر.