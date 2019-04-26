وزير الدفاع يشارك برتبة جناز المسيح في الشوير وعين السنديانة

بعد أن تمّ توحيد ​عيد الفصح​ المجيد للمرّة الأولى في ​لبنان​ وذلك في بلدة الشوير وعين السنديانة سنة ٢٠٠٩، وضمن إطار إكمال المسيرة التي بدأت، اجريت يوم الجمعة بتاريخ 26 نيسان 2019 ، الساعة السادسة مساءً (pm 6h00) رتبة جنّاز ​المسيح​ بـ خدمة واحدة تمّ تحضيرها خصيصاً من قبل الثلاث طوائف وذلك في كنيسة مار بطرس للكاثوليك في الشوير، شاركت فيها كل ​الطوائف​ الشرقيّة والغربيّة، وقد شارك في الرتبة الكهنة التالية أسمائهم، الأب جوزف مخلوف كاهن رعية ​الموارنة​ في الشوير، الأب ​الياس الخوري​ كاهن رعية الكاثوليك في الشوير، والأب ميشال صايغ كاهن رعية الروم الأرثوذكس. وقد خدم الرتبة كورس رعية الموارنة، وكورس رعية الكاثوليك، وكورس رعية الأورثوذكس، في الشوير، وكورس جديد تابع "لشبيبة يسوع طريقي" في الشوير والذي يضمّ أطفال وشبان وشابات من مختلف الطوائف منذ العام ٢٠١١.

كما شارك وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ بالاحتفال وكان من الاشخاص الذين حملوا نعش المسيح.