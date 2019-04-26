اعتصام في بلدة الكواشرة احتجاجا على احراق العلم التركي

أقيم ​اعتصام​ أمام مركز اتحاد بلديات الدريب الأوسط في بلدة ​الكواشرة​، احتجاجا على إحراق العلم التركي في ​بيروت​، بدعوة من رئيس اتحاد بلديات الدريب الأوسط عبود مرعب الذي استنكر في كلمته "ما أقدم عليه بعض من أبناء الطائفة الأرمنية في بيروت"، وقال: "لسنا وحدنا من دعا إلى هذه الوقفة التضامنية مع الدولة التركية الصديقة، إنما الشعب هنا تحرك من تلقاء نفسه، احتجاجا، وأتوا رافعين الأعلام التركية منددين ومستنكرين".

وأضاف: "الدولة التركية هي دولة صديقة وشقيقة عزيزة على قلوبنا جميعا، ولسنا بوارد إحراق أي علم لأي من ​الدول العربية​ والإسلامية، ومن كان له حق في مكان، فهناك قضاء محلي ودولي، وإننا في منطقة الدريب الأوسط، لا ننكر المساعدات التي تقدمها لنا الدولة التركية، وهذا دين لها في وجداننا، ولن نقبل أبدا تحت أي ذريعة كانت، أن يتم إحراق العلم التركي، ولن نرد بالمثل، ونحرق العلم الأرميني، لأننا نحترم الدول والشعوب، وإن كان هناك من علم يجب إحراقه، فهو العلم الإسرائيلي، لأنه العدو الوحيد لنا في هذا ​العالم​".