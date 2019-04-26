إحياء يوم الجمعة العظيمة في كنائس الكورة

أحيت الأديرة والكنائس في ​قضاء الكورة​ يوم ​الجمعة العظيمة​، فأقيمت الصلوات والزياحات التي شارك بها المؤمنون سيرا وراء نعش المسيح، ففي ​دير سيدة البلمند​ البطريركي، ترأس ​رتبة دفن المسيح​ رئيس الدير الأرشمندريت رومانوس الحناة، عاونه في الخدمة لفيف من الكهنة والشمامسة في حضور حشد من المؤمنين، وفي كاتدرائية القيامة في ​كفرعقا​، ترأس الرتبة كاهن الرعية إميليانوس يوسف، في حضور حشد من أهالي البلدة.

أما في كوسبا، فترأس الرتبة كاهنا الرعية ديمتري إسبر وجورج يوسف، وأقيم زياح جاب شوارع البلدة وشاركت فيه كشافة "جنود الإيمان"، وفي ​كفرحزير​ ترأس كاهن الرعية الأب توفيق فاضل رتبة دفن المسيح في كنيسة مار يعقوب أخو الرب، في حضور حشد من المؤمنين.

كذلك في كنيسة مار الياس في السامرية، ترأس الرتبة الأرشمندريت مخايل رزوق الذي أكد بعظته على "ضرورة بذل الذات والتضحية لمساعدة الآخرين".