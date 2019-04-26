أشرف ريفي: إحراق العلم التركي مرفوض ومدان

أشار الوزير السابق اللواء ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "التضامن مع ​القضية الأرمنية​ لا يبرر إحراق العلم التركي"، مؤكداً أن "هذا عمل مرفوض ومدان، ويؤثر على العلاقة اللبنانية- التركية سياسيا وإقتصاديا".

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