وفد من المرابطون زار جناح الأسير يحيى سكاف في معرض الكتاب في طرابلس

أعلنت "حركة الناصريين المستقلين -المرابطون" في بيان،أن وفدا منها برئاسة عضو الهيئة القيادية في الحركة محمد قليلات، ممثلا ​العميد مصطفى حمدان​، ومسؤول منطقة الشمال في الحركة عبد الله الشمالي، وعضو قيادة الحركة في أوستراليا محمد الغريب، زار جناح عميد الأسرى في السجون الإسرائلية ​يحيى سكاف​، في معرض الكتاب داخل ​معرض رشيد كرامي الدولي​ في طرابلس، حيث كان في استقبالهم جمال سكاف شقيق الأسير.

وتوجه قليلات، في كلمة دونها في سجل الأسير سكاف باسم العميد حمدان والمرابطون، "بالتحية الى المناضل يحيى سكاف، الذي شارك في عملية كمال عدوان البطولية داخل فلسطين المحتلة، إلى جانب الشهيدة دلال المغربي، حيث أثبت يحيى سكاف بتضحياته وحدة الدم اللبناني- الفلسطيني المقاوم"، وأكد على "تضامن المرابطون مع قضيته، حتى تحريره من غياهب السجون وعودته إلى الوطن".

بدوره رحب جمال سكاف بوفد حركة المرابطون الذين "يقفون دائما إلى جانب قضية الأسير يحيى سكاف"، واعتبر أن "العلاقة التي تربطنا مع الحركة هي علاقة نضال منذ سنين طويلة، ونحن نعتز بصداقتهم، لأنهم وقفوا في الصفوف الأمامية بمواجهة العدو في بيروت". وأكد أن "خيارنا كقوى وطنية هو التمسك بالمقاومة حتى تحرير كامل أوطاننا من الإحتلال".