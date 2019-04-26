شباط: المرحلة المقبلة من عملية التنقيب عن النفط هي ادارج عقود ومناقصات

أكد عضو هيئة ​قطاع البترول​ ​وسام شباط​ في حديث تلفزيوني له ان "المرحلة المقبلة من عملية التنقيب عن ​النفط​ هي إدارج عقود ومناقصات، ومن بعدها سيتم استدراج المعدات للحفر".

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