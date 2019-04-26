حمدان: مزارع شبعا بماضيها ومستقبلها لبنانية أكثر من قصر المختارة

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن ​مزارع شبعا​ بماضيها وحاضرها ومستقبلها وبصخورها ​المقاومة​ "لبنانية أكثر من قصر ​المختارة​"، مشيرا الى أن كل خرائط الوطن الواحد الموحد كان عرضة للنهب والسرقة والاحتراق والقتل والتقسيم والتفتيت انطلاقاً من الادارة المدنية المدارة من "قصر المختارة".

وتوجه لرئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ بالقول: "كفى جنوناً يا وليد، وإن غداً لناظره أقرب من القريب"، مضيفا: "بالمناسبة لمن يطلب تكذيباً من ​وزارة الخارجية الروسية​ والديبلوماسي الروسي فمن المؤكد أن وليد جنبلاط هو الكذاب".