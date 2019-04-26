حمدان: مزارع شبعا بماضيها ومستقبلها لبنانية أكثر من قصر المختارة

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن مزارع شبعا بماضيها وحاضرها ومستقبلها وبصخورها المقاومة "لبنانية أكثر من قصر المختارة"، مشيرا الى أن كل خرائط الوطن الواحد الموحد كان عرضة للنهب والسرقة والاحتراق والقتل والتقسيم والتفتيت انطلاقاً من الادارة المدنية المدارة من "قصر المختارة".
وتوجه لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالقول: "كفى جنوناً يا وليد، وإن غداً لناظره أقرب من القريب"، مضيفا: "بالمناسبة لمن يطلب تكذيباً من وزارة الخارجية الروسية والديبلوماسي الروسي فمن المؤكد أن وليد جنبلاط هو الكذاب".
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