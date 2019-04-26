عاجل – هذه تشكيلة الوداد الأساسية أمام ماميلودي صانداونز

كشف التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن التشكيلة الأساسية للفريق، التي ستخوض بعد قليل، مباراة ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، عن ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

وعلى عكس ما كان متوقعا، اعتمد مدرب الفريق الأحمر على اسماعيل الحداد منذ البداية، بعد أن حامت شكوك حول إمكانية مشاركته في هذا اللقاء كأساسي.

وسيدخل ممثل الكرة المغربية الوحيد في هذه المافسة، بالتشكيلة الأساسية التالية:

رضا التكناوتي في حراسة المرمى، إبراهيما الشيخ كومارا، أشرف داري، محمد الناهيري، عبد اللطيف نصير، في الخط الخلقي، وليد الكرتي، صلاح الدين السعيدي، إبراهيم النقاش، في الوسط، وبديع أووك، اسماعيل الحداد، وميشيال باباتوندي، في الخط الأمامي.