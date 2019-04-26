عام بعد وفاتها المؤلمة..أسرة وئام الدحماني تشيد مسجدا باسمها في سلا

كشفت والدة وئام الدحماني، الفنانة الشابة، التي توفيت السنة الماضية، أنها بصدد الانتهاء من إجراءات تشييد مسجد في مدينة سلا، يحمل اسم “وئام الخير”، كصدقة جارية لروحها.

وقالت والدة الدحماني، في تصريح لبرنامج “بالفن”، إن ابتسامة وئام لم تفارق مخيلتها، وتدعو لها في كل حين بالمغفرة، والرحمة.

يذكر أن وفاة الفنانة الشابة، وئام الدحماني، بشكل مفاجئ، قبل سنة، شكّلت صدمة كبيرة في الوسط الفني، ومحيط أصدقائها المقرّبين، إضافة إلى معجبيها.