كشفت والدة وئام الدحماني، الفنانة الشابة، التي توفيت السنة الماضية، أنها بصدد الانتهاء من إجراءات تشييد مسجد في مدينة سلا، يحمل اسم “وئام الخير”، كصدقة جارية لروحها.
وقالت والدة الدحماني، في تصريح لبرنامج “بالفن”، إن ابتسامة وئام لم تفارق مخيلتها، وتدعو لها في كل حين بالمغفرة، والرحمة.
يذكر أن وفاة الفنانة الشابة، وئام الدحماني، بشكل مفاجئ، قبل سنة، شكّلت صدمة كبيرة في الوسط الفني، ومحيط أصدقائها المقرّبين، إضافة إلى معجبيها.
كانت هذه تفاصيل خبر عام بعد وفاتها المؤلمة..أسرة وئام الدحماني تشيد مسجدا باسمها في سلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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