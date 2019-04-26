بسبب مباراة “الديربي”.. الجامعة تنزل غرامات مالية بالوداد والرجاء

أنزلت اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقوبات مالية جديدة على فريقي الوداد والرجاء البيضاويين، وذلك بسبب استعمال جماهيرهما للشهب الصناعية، خلال مباراة “الديربي” التي جمعت بينهما، يوم الأحد الماضي، برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية.

وحسب بلاغ للجنة، صدر اليوم الجمعة، فإنه تقرر ” تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 25 ألف درهما لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية ورميهم للقارورات داخل الملعب خلال المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات”.

كما قررت أيضا ” تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 20 ألف درهما لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق الرجاء الرياضي مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات”.

وعن الجولة ذاتها، قررت الجامعة:

توقيف أيوب المودن، لاعب فريق المغرب التطواني لأربع مباريات اثنتان منهما موقوفتا التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 3000 درهما، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بيوسفية برشيد، لشتمه حكم اللقاء وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

+ توقيف محمد مراد الناجي، لاعب فريق شباب الريف الحسيمة لمباراتين نافذتين، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي سريع واد زم، لتكسيره فرصة سانحة للتسجيل، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

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+ تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بنادي الرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

أما عن الجولة 17، التي أقيمت مؤجلاتها، أول أمس الأربعاء، فقد قرر إنزال العقوبات التالية:

تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 20 ألف درهما لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 20 ألف درهما لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق الرجاء الرياضي مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ توقيف أيوب ناناح، لاعب فريق الرجاء الرياضي لمباراتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 1000 درهما، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بحسنية أكادير، لشتمه لاعب الخصم وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

+ توقيف أيوب القاسمي، لاعب فريق حسنية أكادير لمباراة واحدة نافذة، لحصوله على إنذارين في المباراة التي جمعت فريقه بالرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.