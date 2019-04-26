إيران: "نستنكر دعم الإمارات والبحرين والسعودية للعقوبات علينا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استنكرت الخارجية الإيرانية مواقف السعودية، والإمارات، والبحرين، الداعمة العقوبات الأميركية التي استهدفت قطاع النفط الإيراني.

وجاءت هذه التصريحات في بيان صادر عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أمس الخميس.

وقال موسوي في البيان، إن السعودية والإمارات والبحرين، الداعمة للعقوبات الأميركية أحادية الجانب، "تجهل عواقب تلك المواقف".

وأكد موسوي أن "إيران لن تسمح لأي دولة بأن تحل محلها في سوق النفط. الولايات المتحدة والدول المذكورة ستتحمل مسؤولية كل العواقب المحتملة".

وقررت الولايات المتحدة يوم الإثنين الماضي عدم تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني بحلول 2 أيار/ مايو المقبل، لثمان دول حصلت عليها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

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وعلّق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين الماضي، تعليقاً على القرار الأميركي، قائلا إن "الاقتراح الأميركي بشراء النفط من أي دولة أخرى غير إيران، هو تجاوز للحدود"، مبينا أن تركيا "تعارض مثل هذه الخطوات والإملاءات".

وأكّد تشاووش أوغلو على أن تركيا أكدت منذ البداية، أن مثل هذه الخطوات الأميركية غير صحيحة، وأنها تلحق الضرر بالشعب الإيراني؛ وتعد خطوة في غاية الخطورة على استقرار وأمن المنطقة.

وبدأت واشنطن، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تنفيذ حزمة عقوبات شملت صناعة النفط في إيران والمدفوعات الخارجية؛ مما أثر على إنتاج الخام والصادرات.

وكانت قد منحت واشنطن الإعفاءات المؤقتة، لكل من تركيا، والصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية وتايوان.