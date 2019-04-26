ترامب يأمر "أوبّك": خفّضوا أسعار النفط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، أنّه توجّه لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، بالعمل على خفض الأسعار.

وقال ترامب أمام الصحافيين "أسعار الوقود تتراجع. اتصلت بالمنظمة وقلت لهم ’عليكم خفض الأسعار’".

رغم ذلك، كان سعر الوقود المباع، الجمعة، أعلى مما كان عليه قبل أيام، بعدما قرّر ترامب تشديد العقوبات على إيران وإلغاء الاستثناءات التي كان قد منحها لـ8دول، ولم تنجح إعلانات السعودية والإمارات أنهما ستعوّضان إنتاج النفط الإيراني في خفض الأسعار أو على الأقل منع ارتفاعها.

وليستهذهالمرة الأولى التي يدعو فيها ترامب المنظمة إلى زيادة الانتاج بغية خفض الأسعار.

Advertisements

ولم يوضح ترامب الجمعة ما إذا كان اتصل مباشرة بمسؤول في المنظمة، مقرّها فيينا، أم أنه كان يشير إلى دول مثل السعودية.

والعام الماضي، اتهم ترامب "أوبك" بالتلاعب بأسواق النفط العالمية، وحذرها بضرورة التوقف عن ذلك، وردا على سؤال في برنامج على قناة "فوكس نيوز" عما إذا كان هناك من يتلاعب بأسواق النفط، قال ترامب "أوبك تفعل، والأفضل لها أن تتوقف عن ذلك لأننا نحمي تلك الدول، كثيرًا من تلك الدول. أوبك تتلاعب".

كما أعلن ترامب على حسابه في "تويتر"، العام الماضي، أن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وافق، في اتصال هاتفي معه، على زيادة حجم الإنتاج النفطي للمملكة بمليوني برميل، لتعويض الخسائر الناجمة عن الاضطرابات في فنزويلا وإيران.

فيما اعتبرت إيران إن مناشدة ترامب، السعودية، رفع إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا، هي خطوة مخالفة للاتفاقات المبرمة داخل "أوبك".