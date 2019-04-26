انت الان تتابع تفاصيل خبر انفجار ومواجهات جديدة بين الشرطة ومسلحين في سريلانكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 08:45 مساءً - أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الجمعة، أن تبادلاً لإطلاق النار حدث غربي البلاد بين الشرطة ومجموعة أشخاص أثناء عمليات دهم العاصمة كولومبو.

وقال متحدث عسكري إن انفجاراً وقع في منطقة سانتهامارو في كالموناي، عندما دهمت مجموعة من الجنود المكان، وبادرت إلى إطلاق النار على الفور، من دون الإعلان عن وقوع إصابات، بحسب وسائل إعلام محلية.

ومنذ وقوع الهجمات الدموية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، تعمل الشرطة على مداهمة العديد من الأماكن بحثاً عن المتورطين في تفجيرات عيد الفصح التي تبناها تنظيم "داعش".

وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن تفجيرات الأحد الماضي، التي استهدفت 8 كنائس وفنادق في سريلانكا، أثناء احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح"، حيث قتلت أكثر من 320 شخصاً وأصابت المئات.

Advertisements

ويوم الخميس استقال وزير الدفاع السريلانكي، روان فيجواردينا، من منصبه على خلفية التفجيرات التي خلفت أكبر ضحايا منذ الحرب الأهلية.

وفي غضون ذلك أشار وزراء سريلانكا، رانيل ويكرميسينغ، إلى أنّ الشرطة تبحث عن 140 شخصاً قد تكون لهم صلاتٌ بمجموعة تنظيم "داعش" التي تبنت الهجمات.

وألقى رئيس أساقفة سريلانكا، اليوم الجمعة، اللوم على حكومة بلاده، وقال: إنها "لم تُعلمنا بأي تحذيرات أمنية مسبقاً لكي نتمكن من أخذ احتياطات"، رغم ورود معلومات استخبارية حول التفجيرات.

وأضاف رئيس الأساقفة لـ"الجزيرة نت" (لم تذكر اسمه): إن "الأجهزة الرسمية ألقت اللوم على أطراف أخرى بشأن مسؤولية التقصير الأمني".

وأغلق المسلمون في سريلانكا بعض مساجدهم اليوم الجمعة لأسباب أمنية، وأدوا الصلاة في مساجد أخرى وسط إجراءات أمنية مشددة.