مقتل 10 سوريين جراء ضربات جوية روسيا في إدلب

الخليج 365/ بغدادأفادت وسائل اعلام، الجمعة، بمقتل 10 من المدنيين سوريين جراء غارات شنتها الطائرات الروسية على مدينة إدلب شمالي سوريا.

وذكرت قناة "العربية" في خبر عاجل تابعته الخليج 365، أن "طائرات روسية شنت، مساء اليوم، غارات جوية على مدينة إدلب، مما ادت الى مقتل 10 مدنيين".

يذكر ان منظمة العفو الدولية علنت يوم امس الخميس 25 نيسان 2019 عن مقتل 1600 مدنياً سورياً بسبب الضربات الجوية التي نفذتها طائرات التحالف الدولي بالاضافة الى الطائرات الروسية.

