ترامب: الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة تجارة الاسلحة الدولية



أعلنت الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن انسحب الولايات المتحدة من معاهدة تجارة الاسحلة الدولية. الخليج 365/ بغدادأعلنت الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن انسحب الولايات المتحدة من معاهدة تجارة الاسحلة الدولية. وقال ترامب في المؤتمر السنوي للاتحاد القومي للأسلحة إن "الإدارة السابقة للحكومة الامريكية برئاسة باراك أوباما أساءت استغلال السلطة، بالتوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة الدولية". واضاف أن "الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة تجارة الاسلحة الدولية". ومعاهدة تجارة الأسلحة الدولية هي مشروع معاهدة لتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية، وقد تم التفاوض على المعاهدة في مؤتمر عالمي تحت رعاية الأمم المتحدة في 27 حزيران 2012 في نيويورك.





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