الرئيس الأمريكي: نرحب بدور روسيا والصين بأزمة كوريا الشمالية

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة بدور روسيا والصين في التفاوض مع كوريا الشمالية حول ترسانتها النووية، قائلا "أقدر قيام روسيا والصين بتقديم المساعدة لنا".

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمته الأولى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الخميس، في خطوة ينظر إليها على أنها رد على فشل القمة بين كيم وترامب في هانوي فبراير/شباط.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في حديقة البيت الأبيض إنه لا يرى الصين وروسيا خصمين من حيث التأثير على كوريا الشمالية وأنهم جميعا في الموقع ذاته.

وأضاف أن "الصين تساعدنا لأنني أعتقد أنهم يريدون ذلك. ليست بحاجة إلى أسلحة نووية بجوارها".

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وتابع "أعتقد أننا نحقق نتائج جيدة مع كوريا الشمالية. لقد أُنجز الكثير من التقدم".

كما قال ترامب "أقدر بيان الرئيس بوتين بالأمس. إنه يريد ذلك أيضا. أعتقد أن هناك الكثير من الحماسة للتوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية".

وغادر كيم الجمعة فلاديفوستوك غداة انتهاء القمة مع بوتين، بعد أن تشكى أمامه من "النوايا السيئة" للأمريكيين في تعاطيهم مع الأزمة النووية الكورية.

ووصفت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اللقاء بين الرجلين بأنه كان "ودياً".

ورغم أن اللقاء لم يُترجم بإعلانات ملموسة، فإنه سمح لبيونج يانج بإعادة إحياء التواصل على أعلى مستوى مع حليفتها إبان الحرب الباردة، وأتاح لموسكو العودة إلى واجهة المساعي لحل الأزمة الكورية.