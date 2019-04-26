انت الان تتابع تركيا تحاول إقناع واشنطن السماح لها بمواصلة شراء النفط الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي

قالت تركيا اليوم الجمعة إنها تحاول إقناع واشنطن بأن تسمح لمصفاتها الكبرى لتكرير النفط "توبراس" بمواصلة استيراد النفط الإيراني وتجنب العقوبات الأمريكية التي تلوح في الأفق.

كان البيت الأبيض قد أعلن يوم الاثنين الماضي أنه لن يمدد الإعفاءات لثماني دول كان مسموح لها بشراء النفط من إيران، على الرغم من العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد منحت كل من تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان إعفاء من العقوبات مدته ستة أشهر على واردات النفط الإيراني.

وينتهي العمل بهذا الإعفاء في الثاني من أيار/ مايو المقبل، ما يعني أنه يتعين على الدول الثمانية التوقف عن شراء النفط الإيراني أو مواجهة عقوبات.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في مؤتمر صحفي إن "توبراس تتابع هذا الأمر عن كثب للغاية"، مضيفا أن "خصائص مصفاة توبراس مناسبة للغاية للنفط الإيراني".

وقال أقصوي: "نحن نحاول إقناع الجانب الأمريكي في هذا الشأن".

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وتستورد تركيا حوالي 90 بالمئة من النفط الخام من أجل الوفاء بطلباتها الكبيرة من الطاقة، وفقا لخبير الطاقة نيسديت بامير. وفي عام 2017، جاء نحو 45 بالمئة من هذه الواردات من إيران.

غير أن توبراس بدأت بالفعل خفض حجم النفط الخام الذي تشتريه من إيران ،خوفا من التعرض لغرامات أمريكية أو استبعاد من النظام المالي الأمريكي، حسبما قال بامير.

وقال أقصوي إن أنقرة وطهران يعملان على آلية تجارية جديدة من أجل تفادي العقوبات الأمريكية.

وتستورد تركيا البترول بالفعل من 10 دول من بينها السعودية وروسيا.

وقال بامير لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن أنقرة ونتيجة لذلك ستتحرك بعيدا عن شراء النفط الإيراني، لكن ذلك سيكون مصحوبا بارتفاع تكاليف النقل والتكرير.