الان تتابع سريلانكا.. اعتقال 3 أشخاص بحوزتهم متفجرات بالقرب من إحدى محطات القطار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 32 دقيقة - 8:54 م, 26 أبريل 2019 م التعليقات: 0 أفادت وسائل إعلام أجنبية أن الشرطة السريلانكية اعتقلت 3 أشخاص بحوزتهم متفجرات بالقرب من إحدى محطات القطار في مدينة كولومبو. وهاجم انتحاريون الأحد كنائس للأقلية المسيحية وفنادق فخمة في العاصمة كولومبو ومحيطها، في اعتداءات أسفرت عن مقتل 253 شخصا، وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجمات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سريلانكا.. اعتقال 3 أشخاص بحوزتهم متفجرات بالقرب من إحدى محطات القطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.