الان تتابع مركز الملك سلمان للإغاثة ينعى مقتل ستة من خبراء نزع الألغام بمحافظة تعز والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس
قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إن ستة من الخبراء من الجنسية اليمنية الذين يعملون في مشروع المركز لنزع الألغام في اليمن “مسام”، قتلوا جراء انفجار في مخزن للألغام التي تم نزعها، في مدينة المخا بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وأوضح المركز في بيان أنه خلال قيام خبراء من الفرقتين 26 و30 التابعتين لمشروع المركز بتجميع مخلفات الألغام والقذائف هز انفجار ضخم مخزن التجميع مما أدى إلى مقتل 6 وإصابة السائق المرافق بإصابة بالغة الخطورة وتدمير المخزن بالكامل.
وأهاب المركز بالأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية الإنسانية والحقوقية بالتصدي والوقوف بحزم حيال تمادي الميليشيات الانقلابية بنشر الألغام العشوائية والتي حصدت أرواح العديد من الأبرياء.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة ينعى مقتل ستة من خبراء نزع الألغام بمحافظة تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.