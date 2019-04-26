السودان.. المجلس العسكري وعد بعدم فض الاعتصام بالقوة

جدة - عمرو شويل أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، عن أن المجلس الانتقالي العسكري أكد أنه لن يفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالقوة.

وعقدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الجمعة، اجتماعا لتشكيل لجنة مصغرة، من أجل الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي، بشأن تكوين مجلس سيادي والاتفاق على خطوات تسليم السلطة.

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يأتي ذلك في وقت يواصل آلاف السودانيين اعتصامهم للأسبوع الثالث علي التوالي، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بنقل السلطة إلى حكومة مدنية مؤلفة من قوى الحرية والتغيير.

ومن المتوقع أن يتصاعد زخم المظاهرات، لا سيما في ساحة الاعتصام في الخرطوم، من أجل زيادة الضغط على المجلس العسكري الانتقالي في السودان، للتسريع في نقل السلطة إلى حكومة مدينة.

وتجمع آلاف المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمشاركة في “مسيرة مليونية”، الخميس، بهدف تكثيف الضغوط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.