الان تتابع عذبوه وفقأوا عينيه.. وفاة «المختطف الشاب» في سجن الحوثي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أفادت وسائل إعلام يمنية، الجمعة، بوفاة المختطف “عبدالرحمن العزاني” 19 عاما في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، عقب أيام قليلة من اختطافه بتوجيهات من القيادي المدعو ” أبو جنيد”.
وأضافت المصادر التي أعلنت خبر وفاة المختطف الشاب أن مليشيا الحوثي دأبت على تعذيب العزاني وفقأوا عينيه قبل وفاته في سجونه.
واستمرت مليشيا الحوثي في اختطاف المدنيين وخاصة الشباب اليمنيين الذين رفضوا الانضمام لهم في القتال ضد الجيش اليمني المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
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