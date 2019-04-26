المجلس العسكري السوداني ينفي إطلاق عدد من رموز النظام السابق

أكد المجلس العسكري السوداني أنه على تواصل مستمر مع قوى الحرية والتغيير بناء على الروح الوطنية والثقة
المتبادلة التي سادت اللقاء الأخير معهم.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، 26/نيسان/2019: لا نزال في انتظار تسمية قوى الحرية والتغيير وفدها لاستكمال الحوار.
ونفى المجلس ما تردد من أنباء حول إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق.
وكانت مصادر أكدت بدء التحقيق مع عدد من رموز النظام السابق اليوم.
وأطاحت ثورة شعبية بالرئيس السوداني عمر البشير مطلع الشهر الجاري.
وأكدت المصادر إطلاق السلطات السودانية سراح رئيس الوزراء السوداني السابق محمد طاهر إيلا.
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