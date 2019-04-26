أكدت مصادر سودانية، اليوم الجمعة، 26/نيسان/2019 بدء التحقيق مع عدد من رموز النظام السابق. وأطاحت ثورة شعبية بالرئيس السوداني عمر البشير مطلع الشهر الجاري. وأكدت المصادر إطلاق السلطات السودانية سراح رئيس الوزراء السوداني السابق محمد طاهر إيلا. واعتقلت قوات الأمن السودانية الرئيس البشير وعدد من رموز نظامه خلال الأيام الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق محمد إيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.