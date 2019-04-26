شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تدين نظام الأسد الرافض تسليم قافلة المساعدات لمخيم الركبان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جنيف)

ادانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم قرار نظام الأسد برفض طلب الأمم المتحدة تسليم قافلة من المساعدات الإنسانية من دمشق إلى مخيم الركبان .

وقالت السفارة الأمريكية في الأمم المتحدة في جنيف في بيان اليوم : إن هناك حاجة ماسة لهذه المساعدات في المخيم، وذلك نظراً لقرب شهر رمضان ، وايضاً تدهور الأوضاع الانسانية فيه، مطالبة في الوقت نفسه نظام الأسد وروسيا بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية والتوقف الفوري عن إغلاق الطرق التجارية المؤدية إلى المخيم لتجنب المزيد من المعاناة .

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تدين أي محاولة لمنع الأمم المتحدة من تقديم تلك المساعدات، مشيرة أن معظم سكان الركبان من النساء والأطفال، لم يتناول وجبة طعام لعدة أيام بسبب عدم وصول الإمدادات الغذائية.

كما طالبت البيان بضرورة وصول المساعدات دون عوائق إلى سكان المخيم وجميع السكان المعرضين للخطر في جميع أنحاء سوريا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2449 ، وضمان حرية الحركة من وإلى المخيم بشكل آمن وطوعي في ظل ظروف الحرمان الشديدة التي يعانيها السكان .