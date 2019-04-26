دعوة جزائرية ـ تونسية لحقن دماء الليبيين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت الخارجية الجزائرية بياناً مشتركاً مع نظيرتها التونسية حول ليبيا، بعد زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.

ودعا البيان الأطراف الليبية إلى الوقف الفوري للاقتتال حقنا لدماء الليبيين، والتأكيد على أنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية.

وشدد البيان الجزائري التونسي على أهمية عودة الأطراف الليبية إلى الحوار الليبي - الليبي الشامل والمحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحل الأزمة الليبية.

وأكد البيان على مواصلة دعم البلدين للجهود الأممية لإنهاء الأزمة من خلال تشجيع الأطراف الليبية على استكمال المسار السياسي.

أشرس المواجهات

ميدانيا معارك عنيفة تدور رحاها عند تخوم العاصمة الليبية طرابلس، حيث أشرس المواجهات حول مدينة العزيزية ومحور منطقة قصر ين غشير.

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وقال الجيش الليبي إن وحداته أبعدت قوات الوفاق من وادي الهيرة وتقدمت إلى مدينة العزيزية. وتحدثت مصادر ليبية عن تبادل عنيف بقذائف المدفعية بين قوات الجيش الوطني المتمركزة في مطار طرابلس وقوات حكومة الوفاق في معسكر اليرموك.

وأعلن الجيش الوطني الذي يحاول التوغل إلى داخل العاصمة إحباط محاولة التفاف لقوات الوفاق في السبيعة وسوق السبت.

ونفذت طائرات الجيش الليبي غارات على مواقع قوات الوفاق في مناطق السواني والرملة وكبري الزهراء، وقرب محمية صرمان.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري قد كشف عن مشاركة مقاتلين أجانب في صفوف قوات حكومة الوفاق، بينهم طيار يحمل الجنسية الإكوادورية أسقطت طيارته الثلاثاء الماضي أثناء محاولتها الإغارة على قاعدة "الوطية" الجوية جنوب غرب طرابلس.

ومع توسع المواجهات. أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها من تردي الأوضاع الإنسانية للمدنيين جنوب غرب طرابلس ومناطق قصر بن غشير والسبيعة وطريق المطار والعزيزية والسواني.

وحسب اللجنة ارتفعت أعداد النازحين من مناطق التوتر إلى أكثر من 34 ألفاً، وحذّرت من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة.