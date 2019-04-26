دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters لص يسرق 11 قطعة سلاح من مركز للشرطة في نيوزيلندا

ولنجتون (رويترز) - قالت شرطة نيوزيلندا يوم الجمعة إن لصا سرق 11 قطعة سلاح من مركز للشرطة بعضها تم تسليمه للسلطات بعد حادث إطلاق النار على مسجدين في كرايستشيرش في الشهر الماضي.

وتبحث الشرطة عن المشتبه به الذي فر بعدما شاهده ضابط في فناء المركز في مدينة بالمرستون نورث في الجزيرة الشمالية. وعثرت الشرطة في وقت لاحق على السيارة التي استخدمها في الهروب.

وقالت قائدة الشرطة سارة ستيوارت في بيان حول السرقة التي وقعت يوم الخميس "توجد 11 قطعة سلاح مفقودة كانت موجودة في مكان تخزين وعرض".

وأضافت "يجب أن أوضح أنها ليست أسلحة نارية خاصة بالشرطة وإنما مجموعة أسلحة تم حيازتها كمعروضات أو سُلمت للتخلص منها. أشعر بقلق شديد بشأن ما حدث، هذا أمر غير مقبول".

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ويسلم ملاك الأسلحة في أنحاء نيوزيلندا أسلحتهم للشرطة بعدما طبقت الشرطة قوانين جديدة صارمة بشأن امتلاك أسلحة نارية تحظر حيازة أسلحة نارية نصف آلية عسكرية الطراز وغيرها من الأدوات في أعقاب أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في كرايستشيرش والذي أسفر عن مقتل 50 شخصا.

وأعطت الشرطة مهلة حتى الثلاثين من سبتمبر أيلول لتسليم الأسلحة لكن السكان سلموا بالفعل آلاف القطع للشرطة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)