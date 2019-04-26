شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية يطالب الاتحاد الأفريقى بتصحيح أوضاع اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ندوة عن حقوق اللاجئين فى أفريقيا، على هامش أعمال الدورة العادية 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتى تعقد أعمالها في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة بعثات الدول الإفريقية ومنظمات المجتمع المدني الإفريقية، وعدد من خبراء الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة.

وقال سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن مشكلة اللاجئين فى أفريقيا كانت ولا تزال قائمة، مضيفا: "لا زالت التقارير الدولية ترصد انتهاك بعض الحقوق لبعض اللاجيئن وغلق أبواب بعض الدول فى وجههم".

وتابع سعيد عبد الحافظ : "نتمنى على الاتحاد الأفريقى أن يطالب الحكومة الأفريقية لمعالجة الأسباب السياسية لأزمات اللاجئين والعمل على تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل لهم.. الاتحاد الأفريقى لحقوق الإنسان عليه دور كبير لمحاولة تصحيح أوضاع بعص اللاجئين فى بعض الدول".

Advertisements

ونوه سعيد عبد الحافظ الى أن مداخلات البعض خلال الندوة تطرقت الى الحديث عن دور بعض الدول فى تقديم المساعدات للاجئين و دور مصر لاستضافتها لأكثر من 56 جنسية من اللاجئين، ودمج اللاجئين المقيمين على الأراضى المصرية فى حملة 100 مليون صحة.

يذكر أن الفاعليات الرسمية للدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، انطلقت أول أمس الأربعاء، بشرم الشيخ ، بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الافريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و٣٥ من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها ١٢ منظمة مصرية.