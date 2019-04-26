شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ملتقى الحوار يعقد ندوته حول اللاجئين والنازحين فى افريقيا بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اليوم قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ ندوة " اللاجئين والنازحين في أفريقيا " على هامش اجتماعات االجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، وهى الندوة التى شهدت حضورا من المشاركين بإجتماعات اللجنة من مصر وأرتريا وأثيوبيا والسودان والكونغو

وتحدث في الندوة ، ابراهيم حامد ، مسئول العلاقات الخارجية برابطة أبناء المنخفضات الأرترية ، والذى فرق بين مفهومى اللاجئين والنازحين في المواثيق الافريقية وتناول أسباب الظاهرة ودور النزاعات المسلحة في تفاقم الظاهرة بالقارة الافريقية

واستعرض عصام شيحة ، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، فى كلمتة مفهوم اللاجئين في القانون الدولى والمواثيق الافريقية ، كما استعرض شيحة ، دور مصر في استضافة اللاجئين من أكثر من خمسين دولة ومبادرة مصر بدمج اللاجئين في المجتمع المصرى وضمان تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وعدم المتاجرة والمزايدة عليهم لدى الجهات المانحة

وطالب سعيد عبدالحافظ ، فى كلمتة الاتحاد الأفريقي، بالعمل مع الحكومات في أفريقيا بمعالجة الأسباب الأساسية لأزمات اللاجئين ، والعمل من أجل إنهاء الحروب الأهلية واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب الأزمات، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص الشغل، والنهوض باندماج اللاجئين في المجتمعات المحلية، وتعميق الاندماج الإقليمي.









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