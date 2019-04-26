كلوب ينتقد ترامب: لا أنبهر بما يقوله

مصراوي - كتب - هادي المدني:

صرح يوجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي، بأن لا يشعر بانجذاب لوسائل التواصل الاجتماعي، ولا يحب الإطلاع على الحياة الشخصية للأخرين، قائلًا أنه لم يجد أي رسال مفيدة من دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كلوب في حديث مصور ردًا على سؤال إن كان له وجود على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا، مهما كان ما أقوله عن الحياة الخاصة لا يهم الناس، لقد سمعت عن بعض الحسابات لكن أن لا أحب أن أكون هكذا."

وتابع: "أنا لا يلفت انتباهي فكرة أن أحد الأشخاص يلتقط صورة للإفطار...