"تايتنيك" العصر الحديث.. تعرف على تفاصيل أكبر سفينة ركاب في العالم طولها 347.1 مترا وحمولتها 3700 راكب

كتب: هبه صبيح

شهدت حركة الملاحة في قناة السويس، اليوم الجمعة، عبور أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم SPECTRUM OF THE SEAS (طيف البحار) وسددت رسوم عبور قدرها 964 ألف دولار.

وأناب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، نائبه، الفريق أسامة ربيع، لاستقبال السفينة، والاطمئنان على عبورها بأمان كامل للقناة.

وتابع مميش، عبور السفينة، مشددا على توفير جميع الخدمات الملاحية، وتعيين أكفأ المرشدين عليها.

وأكد أن الأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة في القناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن...