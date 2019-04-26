كتب: هبه صبيح
شهدت حركة الملاحة في قناة السويس، اليوم الجمعة، عبور أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم SPECTRUM OF THE SEAS (طيف البحار) وسددت رسوم عبور قدرها 964 ألف دولار.
وأناب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، نائبه، الفريق أسامة ربيع، لاستقبال السفينة، والاطمئنان على عبورها بأمان كامل للقناة.
وتابع مميش، عبور السفينة، مشددا على توفير جميع الخدمات الملاحية، وتعيين أكفأ المرشدين عليها.
وأكد أن الأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة في القناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن...
كانت هذه تفاصيل خبر "تايتنيك" العصر الحديث.. تعرف على تفاصيل أكبر سفينة ركاب في العالم طولها 347.1 مترا وحمولتها 3700 راكب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.