سريلانكا.. 4 تفجيرات خلال مداهمة معمل متفجرات داخل منزل وتبادل لإطلاق النار



هزت سلسلة انفجارات، مساء الجمعة، مدينة سامانتوري شرقي سريلانكا، تعتقد السلطات أنها ناجمة عن تفجيرات انتحارية، خلال مداهمة مكان كان يتحصن فيه مجموعة من المسلحين، وفق ما أورد مراسلنا.

وذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن السلطات داهمت مكانا في المدينة، بعد ورود معلومات عن وجود معمل متفجرات فيه.

وأضافت أنه عندما وصلت قوات الأمن وقعت 3 انفجارات، ثم تلاها تبادل إطلاق نار، ووقع انفجار رابع في وقت لاحق.

ونقل عن مصادر أمنية في سريلانكا تقديرها بأن الانفجارات ناجمة عن عمليات انتحارية في منطقة سامانتوري، التي تقع على بعد 225 كليومترا شرقي...