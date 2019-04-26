اكد المدير المسؤول عن شركة "بركات للسياحة والسفر" محمد بركات في اتصال مع "النشرة" أنه قد دفع كامل الرسوم المتوجبة عليه للجهات المصرية المختصة، مشددا على أنه على كامل الاستعداد للتعويض عن المتضررين، سواء بإعادة الأموال اليهم او تنظيم رحلة اخرى في وقت آخر.
وردا على سؤال حول سبب عدم تأمين طائرة بديلة قال بركات: "السبب هو في الزحمة بعطلة العيد".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بركات باتصال مع "النشرة": دفعنا كل الرسوم للجهات المصرية ومستعدون للتعويض عن المتضررين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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