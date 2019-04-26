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الحكم بالسجن على الجاسوسة الروسية ماريا بوتينا في الولايات المتحدة

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أصدر قاض فدرالي أميركي حكما بالسجن 18 شهرا على الجاسوسة الروسية ماريا بوتينا، لافتاً إلى أن الأشهر التسعة التي أمضتها بوتنا قيد الحجز، ستؤخذ في الاعتبار ما يعني أنها قضت نصف المدة ويتبقى لها تسعة أشهر أخرى.

واعتقلت الشابة الروسية في عام 2018، ووجهت إليها تهم شملت التصرف "كعميلة لمسؤول في حكومة أجنبية" و"اختراقها منظمات سياسية بهدف الترويج لمصالح روسيا الاتحادية". واتهمت كذلك بعدم الكشف رسميا عن أنها تعمل لحساب ​الحكومة الروسية​ كما ينص عليه القانون.

يذكر أن بوتينا درست في الجامعة الأميركية ب​واشنطن​ وكانت من المدافعين عن حق حمل السلاح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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