لافرينتيف: الانتهاء من تفكيك مخيم الركبان جنوب شرقي سوريا قبل بداية الشتاء

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف "الانتهاء من تفكيك مخيم الركبان للنازحين جنوب شرقي سوريا، قبل بداية الشتاء المقبل".
وفي مؤتمر صحفي له، أوضح لافرينتيف أنه "تم إطلاق برنامج لتحرير المحتجزين في المخيم المذكور وإتاحة عودة النازحين، الأمر الذي نوليه اهتماما كبيرا".
وأشار الى أنه "حتى الـ25 من نيسان عاد من مخيم الركبان للنازحين 7434 شخصا إلى مناطقهم، فيما عدد الراغبين في الرحيل عنه آخذ في الازدياد، ونرجح الانتهاء من تفكيك هذا المخيم المعضلة، قبل بداية الشتاء آملين حقا بذلك".
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