أعلن المجلس الانتقالي ​السودان​ي انه ينتظر تسمية قوى الحرية والتغيير وفدها لاستكمال الحوار، مؤكدا أنه على تواصل مستمر مع قوى الحرية والتغيير.

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كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الانتقالي السوادي: ننتظر تسمية قوى الحرية والتغيير وفدها لاستكمال الحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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