المفتي خالد الصلح استنكر حرق العلم التركي

استنكر مفتي ​بعلبك الهرمل​ الشيخ ​خالد الصلح​ بشدة احراق العلم التركي والشعارات النابية التي اطلقتها الجماعات الأرمنية في لبنان.

وقال المفتي الصلح في بيان: "نتوجه لدولتنا اللبنانية بسؤال الى متى سيظلّ السكوت الرسمي والتغاضي عن هذه الأفعال المخالفة لكل القوانين المتفق عليها بين كافة الدول الشقيقة والصديقة؟، مشيرا الى أنه من المعلوم أن الدولة التركية صديقة للبنان وعلى رأسها ​رئيس الجمهورية​ ​رجب طيب أردوغان​.

وتابع الصلح: "كما أن هنالك شريحة واسعة جداً من ​المجتمع اللبناني​ تنحدر من أصول تركية، وقد شعرنا بالاهانة والاستهداف من هذه الشعارات والأفعال المنافية للاخلاق اللبنانية والغير مسؤولة عدة مرات، وخصوصاً لرمزية الهلال"، متمنيا من السلطة اللبنانية القيام بدورها ومعالجة ومعاقبة الفاعلين.