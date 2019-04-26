أكدت مصادر مقربة من "​حزب الله​" لقناة "LBC" أنه "يبدو أن رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ لديه لحظة تخلي، ولكن هذه المرة لحظة تخلي عن الأرض"، مشيرةً الى أن "كلام جنبلاط يمهد الطريق للاسرائيليين لأخذ ​مزارع شبعا​ وهذا أمر مرفوض".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من حزب الله لـ LBC: كلام جنبلاط يمهد للاسرائيليين لأخذ مزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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