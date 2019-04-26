الطقس غداً غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في ​لبنان​ السبت غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​، في حين تتساقط أمطار خفيفة متفرّقة لفترة محدودة .

أما الأحد، فقليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكلٍ محدود في المناطق الداخلية والجبليّة، بينما الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً وترتفع درجات الحرارة.