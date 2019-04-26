النشرة: انفجار قنبلة وإطلاق نار في عين الحلوة ولا إصابات

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن سماع انفجار قنبلة واطلاق نار ما بين منطقتي حطين وحاجز قوات الامن الوطني الفلسطيني لجهة ​درب السيم​ في ​مخيم عين الحلوة​، دون أن يسجل وقوع اصابات.

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