أكد عضو كتلة "المستقبل النائب ​سامي فتفت​ في حديث تلفزيوني له أنه "إذا ورقة ​النازحين السوريين​ ستكون ورقة ضغط على رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ والافرقاء لننجبر على التفاوض مع ​النظام السوري​، فلن نقبل بهذا الامر"، مشيراً الى أن "وزير الدولة لشؤون النازحين معروف خطه السياسي وهو يتواصل مع السوريين في هذا الاطار".

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كانت هذه تفاصيل خبر فتفت: لن نقبل بأن يكون ملف النازحين ورقة ضغط لإجبارنا على التفاوض مع نظام سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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