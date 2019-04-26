أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد كبارة​ في حديث تلفزيوني له أن "هناك ارض بضبية يدرس ان يقام فيها مبان للإسكوا و​وزارة الثقافة​، لينقلوا عليها ويخففوا الأعباء على ​الحكومة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر كبارة: ندرس مشروع اقامة مبان للاسكوا ووزارة الثقافة في الضبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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