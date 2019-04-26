فضل الله: لسنا مضطرين لإستئجار مبان حكومية في سوليدير من أجل التنفيعات

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله​ في حديث تلفزيوني له "أننا لسنا مضطرين لإستئجار مبان حكومية بأسعار مرتفعة في ​سوليدير​ من أجل التنفيعات".

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