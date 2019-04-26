خوري: لانصاف مهجري ساحل جزين وشرق صيدا بتطبيق القانون 362

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النانب ​سليم خوري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في 25 نيسان 1985 كان تهجير ساحل جزين وشرق صيدا"، لافتاً إلى أنه "بعيدا عن تحميل المسؤوليات، لا بد من إنصاف أبناء هذه القرى عبر تطبيق القانون 362 الصادر عام 2001 والذي نص في مادته الخامسة على أن يعتمد ​مجلس الجنوب​ في صرفه لتعويضات إعادة الاعمار والترميم المعايير ذاتها المعتمدة في ​وزارة المهجرين​".

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