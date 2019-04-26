جبران باسيل: الوفاء للشهداء يكون ببناء دولة لبنان القوي

لفت وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "معركة التحرير كانت نهجاً لا شعاراً"، مشيراً إلى أن "دماء الشهداء أثمرت سيادةً وأزهرت استقلالاً والوفاء لهم يكون ببناء دولة لبنان القوي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.