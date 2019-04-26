بزي: حاولنا اعتماد صيغة قانون انتخابي جديد يلغي الفجوات ويعبر عن آمال اللبنانيين

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ أن "التجربة ال​لبنان​ية علمتنا أنه بآخر لحظة يقومون بالحملات والمزايدات والتصريحات، نحن التزمنا ما عبرنا عنه في المبادرات"، مشيراً الى أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أكد أنه على القوى كلها أن تعمل لقانون انتخابي يعكس آمال اللبنانيين جميعات".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح بزي أن "القانون الذي سنقترحه اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قعدة التمثيل النسبي"، لافتاً الى "أننا حاولنا اخذ صيغة تلغي الفجوات".