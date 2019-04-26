أكد رجل الأعمال ​بيار فتوش​ أن "لا أعتراض لأحد من أهالي ​عين دارة​ على عمل الكسارات الا لدى بعض الذين دفع بهم لقاء المال"، مشيراً الى انه "في أول الشهر سنبدأ عملنا وإذا اعرتضنا المسلحين وقطعوا الطرقات أمامنا سنحمل المسرولية هنا للدولة، واذا لم تحمينا الدولة فستخسر الخزينة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بيار فتوش: سنبدأ عملنا بعين دارة أول الشهر واذا اعترضنا أحد تتحمل الدولة المسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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