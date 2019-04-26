الارشيف / اخبار العالم

مظاهرات في الجزائر تطالب بمحاكمة النخبة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

احتشد آلاف المواطنين الجزائريين في تظاهرة طالبوا فيها برحيل النخبة الحاكمة في العاصمة الجزائر اليوم للجمعة العاشرة، على خلفية استدعاء القضاء رجال أعمال ومسؤولين متهمين بالفساد.

 

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "النظام يجب أن يرحل"، و"سئمنا منكم".

 

Advertisements

وتنحى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مطلع الشهر الجاري عن منصبه بعد 20 عاما في السلطة استجابة لضغوط من

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الجيش وبعد أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالتغيير، وأغلب المشاركين فيها من الشباب.

 

وحل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، محل بوتفليقة رئيسا مؤقت لمدة 90 يوما حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرات في الجزائر تطالب بمحاكمة النخبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا