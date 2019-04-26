الجيش السوري يستهدف مواقع للإرهابيين بريف حماة الشمالي

نفذت وحدات الجيش السوري، اليوم الجمعة، ضربات مكثفة على محاور تحرك المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي، في إطار ردها على خروقات الإرهابيين المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.
وأوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدة من الجيش قضت بضربات مدفعيةمركزة على مجموعة من إرهابيي فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) في تل (هواش)، كانت تحاول التسلل باتجاه المناطق الآمنة بالريف الشمالي الغربي، مشيرة إلى أن وحدة من الجيش نفذت عمليات
وكانت وحدات من الجيش السوري استهدفت أمس تجمعات ومحاور تحرك مجموعات إرهابية في قرى (الحويز) و(الحويجة) و(جسر بيت الراس) ومحيطها في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.
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