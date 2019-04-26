أعلنت الشرطة البريطانية أنها أخلت محطتي "سانت بانكراس" و"يوستون" لقطارات الأنفاق في لندن، اليوم، بعدما تسببت مشكلة فنيةبأحد القطارات في إطلاق إنذار بالحريق.
وقالت متحدثة باسم شرطة المواصلات إن إنذار
الحريق اشتغل إثر مشكلة فنية في أحد القطارات، مؤكدة أنه ما من شيء يدعو للقلق، وأضافت أنه سيتم إعادة فتح المحطتين في أقرب وقت.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنذار يتسبب في إخلاء محطتي قطارات أنفاق بلندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.